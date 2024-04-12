Зеленский потребовал от ЕС принять решение о членстве Украины

Он отвел на это Брюсселю два месяца. Евросоюз должен решить вопрос о членстве Украины в союзе. Сделать это следует в июне, на ближайшем саммите, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой в Вильнюсе, передает «РИА Новости».