«Студентов ждем в первую очередь»: иностранным обучающимся сотрудники УВМ Оренбургской области рассказали о программе переселения соотечественников

Как получить гражданство России в короткие сроки и в упрощенном порядке? Как стать участником программы переселения соотечественников? Каковы основные требования к претендентам на участие? Ответы на эти вопросы прозвучали на встрече, прошедшей в ОГУ.
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