Из школьной программы по физкультуре уберут слова «толерантность» и «гендерные особенности» (проект Минпросвещения)

Об этом свидетельствует проект приказа «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования».
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