Первый российский беспилотный трамвай запустят в сентябре 2024

Первые беспилотные трамваи, которые будут перевозить пассажиров, скоро появятся в Москве. Максим Ликсутов, заместитель мэра города по транспорту, сообщил, что уже сейчас 90% трамвайных операций осуществляются автоматически благодаря использованию нейронных сетей.
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