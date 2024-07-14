Первый российский беспилотный трамвай запустят в сентябре 2024

Первые беспилотные трамваи, которые будут перевозить пассажиров, скоро появятся в Москве. Максим Ликсутов, заместитель мэра города по транспорту, сообщил, что уже сейчас 90% трамвайных операций осуществляются автоматически благодаря использованию нейронных сетей.