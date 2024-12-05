Ефимов: пять производств появятся в трёх административных округах Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что город выделит земельные участки в трёх административных округах для строительства пяти производств.
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