ВСУ вновь попытались ударить по месту запуска «Орешника». На подлете к российскому полигону уничтожили несколько дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попытались повторно атаковать место запуска новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии