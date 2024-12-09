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  • федор
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ВСУ вновь попытались ударить по месту запуска «Орешника». На подлете к российскому полигону уничтожили несколько дронов

ВСУ вновь попытались ударить по месту запуска «Орешника». На подлете к российскому полигону уничтожили несколько дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попытались повторно атаковать место запуска новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

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