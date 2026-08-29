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Почти 100 следователей МВД со всей России боролись за звание лучших на турнире в Екатеринбурге

Почти 100 следователей МВД со всей России боролись за звание лучших на турнире в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа, ФедералПресс. В Екатеринбурге подвели итоги Всероссийского конкурса профмастерства на звание «Лучший по профессии» среди следователей МВД.

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