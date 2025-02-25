FT: США скоро снимут санкции с России

США скоро могут снять санкции с России. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT). По данным издания, во время переговоров РФ и США в Эр-Рияде российская сторона передала "длинный список заманчивых бизнес-предложений".
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