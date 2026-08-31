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День ветеринарного работника: инспекторы Россельхознадзора вспоминают своих первых пациентов и самые непростые случаи

День ветеринарного работника: инспекторы Россельхознадзора вспоминают своих первых пациентов и самые непростые случаи

Ко Дню ветеринарного работника: от «полевой» практики до государственного надзора — истории сотрудников Россельхознадзора.

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