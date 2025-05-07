Electronic Arts пока не видит причин повышать стоимость игр до $80, несмотр...

Electronic Arts пока не видит причин повышать стоимость игр до $80, несмотря на пример Microsoft и NintendoНа фоне повышения компаниями Microsoft и Nintendo цен на свои флагманские игры до $80 геймеры ожидали аналогичного хода и от других крупных издательств, но, по крайней мере пока, Electronic Arts поддерживать эту инициативу не спешит.