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В Германии на якобы принадлежащей Алишеру Усманову вилле нашли яйца Фаберже

В Германии на якобы принадлежащей Алишеру Усманову вилле нашли яйца Фаберже

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии и налоговых органов обнаружили яйца Фаберже на вилле, владельцем которой, предположительно, является российский бизнесмен Алишер Усманов, пишет журнал Spiegel со ссылкой источники.

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