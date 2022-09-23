В Германии на якобы принадлежащей Алишеру Усманову вилле нашли яйца Фаберже

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии и налоговых органов обнаружили яйца Фаберже на вилле, владельцем которой, предположительно, является российский бизнесмен Алишер Усманов, пишет журнал Spiegel со ссылкой источники.
Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии и налоговых органов обнаружили яйца Фаберже на вилле, владельцем которой, предположительно, является российский бизнесмен Алишер Усманов, пишет журнал Spiegel со ссылкой источники.
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