Китай не за горами

Правительство изучает целесообразность железной дороги через АлтайТрансалтайская железная дорога — короткий путь в Китай через Горный Алтай — может подойти к стадии пред-ТЭО.
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