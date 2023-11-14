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Юрий Соломин остается в больнице в тяжелом состоянии

Юрий Соломин остается в больнице в тяжелом состоянии

ТАСС/Вячеслав Прокофьев Народный артист СССР Юрий Соломин до сих пор остается под присмотром врачей в больнице и его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщила РЕН ТВ директор Малого театра Тамара Михайлова.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Инсульт  в таком возрасте - дело серьезное... ДАЙ БОГ оклемается и останется в разуме... Чего ему и желаю...
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