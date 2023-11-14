Юрий Соломин остается в больнице в тяжелом состоянии

ТАСС/Вячеслав Прокофьев Народный артист СССР Юрий Соломин до сих пор остается под присмотром врачей в больнице и его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщила РЕН ТВ директор Малого театра Тамара Михайлова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии