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Массовое ДТП произошло в Горно-Алтайске: пострадали четверо детей

Массовое ДТП произошло в Горно-Алтайске: пострадали четверо детей

9 сентября в 18.35 в Горно-Алтайске случилось массовое ДТП с участием трех автомобилей в районе дома№ 59 по улице Петра Сухова.

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