В Steam доступна публичная тестовая версия CarX Street для проверки новых исправлен...

В Steam доступна публичная тестовая версия CarX Street для проверки новых исправлений и функцийРазработчики CarX Street выпустили публичную тестовую версию игры в Steam, чтобы игроки могли опробовать свежие исправления и функции.
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