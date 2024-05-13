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В Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу прямо на улице

В Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу прямо на улице

В полиции проводят проверку по факту происшествияВ Екатеринбурге на Пехотинцев двое мужчин поругались настолько сильно, что один из них выстрелил в другого из пистолета.

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