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Rzeczpospolita: Число поляков, выступающих за помощь беженцам с Украины, резко снизилось. Причина: отсутствие у гостей "личной культуры"

Rzeczpospolita: Число поляков, выступающих за помощь беженцам с Украины, резко снизилось. Причина: отсутствие у гостей "личной культуры"

Поляки все меньше поддерживают помощь украинским беженцам и мигрантам, о чем свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в понедельник газетой Rzeczpospolita.

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