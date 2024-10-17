Бывшему председателю Адвокатской палаты Удмуртии могут изменить обвинение

Завьялово. Удмуртия. Завьяловский районный суд продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, обвиняемого в распространении фейков о российской армии.
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