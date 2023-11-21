Нетаньяху понадеялся на хорошие новости по сделке об освобождении заложников

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что переговоры с радикальным палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа достигли прогресса, и выразил надежду на хорошие новости в скором времени.
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