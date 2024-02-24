Олег Матыцин: «Рад поздравить Тутберидзе с юбилеем. Она вырастила плеяду талантливых и успешных спортсменов с уникальным стилем катания»

Сегодня Тутберидзе исполнилось 50 лет. «Рад поздравить заслуженного тренера России по фигурному катанию и обладателя премии Международного союза конькобежцев «Лучший тренер-2021» Этери Тутберидзе с юбилеем.
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