Пожар вспыхнул на дачном участке в Карелии

Баня и хозпостройка полыхали в Кондопожском районе Вечером 19 октября в 18 часов 44 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о том, что в деревне Ватнаволок на территории дачного кооператива горит частная баня.