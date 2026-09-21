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Царьград

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Fishcorr-2026: вручены награды за десятки проектов из 100 городов

Fishcorr-2026: вручены награды за десятки проектов из 100 городов

На IX Международном рыбопромышленном форуме наградили победителей премии Fishcorr-2026. Более 100 работ представили авторы от Архангельска до Камчатки.

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