Скандальный старт года в шахматах: наша федерация ссорится с собственными игроками

Наши шахматисты классно открыли спортивный 2025-й в Нью-Йорке. Сначала на чемпионате мира в рапиде заняли весь пьедестал: выиграл 18-летний Володар Мурзин, серебро у Александра Грищука, бронза у Яна Непомнящего.