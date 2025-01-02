Скандальный старт года в шахматах: наша федерация ссорится с собственными игроками

Наши шахматисты классно открыли спортивный 2025-й в Нью-Йорке. Сначала на чемпионате мира в рапиде заняли весь пьедестал: выиграл 18-летний Володар Мурзин, серебро у Александра Грищука, бронза у Яна Непомнящего.
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