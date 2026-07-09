Киберэксперт Воронин: мошенники активно пишут в чатах абитуриентов

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин в беседе с RT рассказал о том, что каждый год количество случаев мошенничества под видом сообщений или звонков от якобы приемных комиссий вузов лишь возрастает.
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