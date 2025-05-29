Россиян на работе больше всего бесят грязные коллеги, сплетни и доносительство

Россиян на работе больше всего раздражают привычки коллег, связанные с поведением и внешним видом. Исследования показали, что почти 40% респондентов отметили неопрятность, плохую гигиену и бардак на рабочем месте как главные источники дискомфорта.
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