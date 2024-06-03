На горной дороге в Крыму «Жигули» раскурочило в лепешку

Удивительно, что в чудовищной аварии с участием двух легковых автомобилей, никто не погиб. «Крым Спас» сообщило, что дорожно-транспортное происшествие случилось на 119 километре дороги «Алушта-Феодосия», проходящей в горной местности вдоль берега Черного моря.
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