На горной дороге в Крыму «Жигули» раскурочило в лепешку

Удивительно, что в чудовищной аварии с участием двух легковых автомобилей, никто не погиб. «Крым Спас» сообщило, что дорожно-транспортное происшествие случилось на 119 километре дороги «Алушта-Феодосия», проходящей в горной местности вдоль берега Черного моря.