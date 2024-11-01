Пресс-служба Байдена изменила стенограмму его выступления

Стенограмму скандального комментария президента Байдена о «мусоре» изменила перед публикацией пресс-служба Белого дома, сообщает 1 ноября телеканал Fox News со ссылкой на электронное письмо директора стенографического отдела Белого дома Эми Сэндс.
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