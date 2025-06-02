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Царьград

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Жильё под ударом: адвокат предупреждает о возможной конфискации квартир

Жильё под ударом: адвокат предупреждает о возможной конфискации квартир

Первая, и, пожалуй, самая распространенная причина – это долги.Квартирный вопрос снова в центре внимания: адвокат Наталья Гусева предупреждает, что жильё может быть конфисковано не только у злостных должников, но и у тех, кто стал жертвой мошеннических схем при покупке.

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