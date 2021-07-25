Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    А перекаченной допингом и анаболиками "тумбочке"-гимнастке из США они не хотят предоставить убежище? Ах да, - "это др...ЕС рассмотрит воз...
  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...

Ротенберг о выборе Чибрикова под 50-м номером: «Клубы понимают, что в программе «Красная машина» мы строим тренировочный процесс так, чтобы игроки не уезжали»

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР, вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал тот факт, что форвард Никита Чибриков был выбран под общим 50-м номером на драфте НХЛ-2021.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,