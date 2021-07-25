Ротенберг о выборе Чибрикова под 50-м номером: «Клубы понимают, что в программе «Красная машина» мы строим тренировочный процесс так, чтобы игроки не уезжали»

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР, вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал тот факт, что форвард Никита Чибриков был выбран под общим 50-м номером на драфте НХЛ-2021.
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