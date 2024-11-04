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Нечас с 1+2, Сваймен с шатаутом и Зибанежад с 0+3 – звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад с ассистентским хет-триком в матче с «Айлендерс» (5:2).

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