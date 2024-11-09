Глава администрации Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в беседе с Вооруженные силы Украины (ВСУ) хаотично обстреливают прифронтовой город Васильевка в Запорожской области из-за множественных поражений на фронте.
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