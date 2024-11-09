Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Раскрыты суточные...
  • Лариса Шемисова
    Свинья всегда грязь найдёт.У иноагентов из Р...
  • Мария
    Вот ведь дерьмо. Выскочило.Порошенко раскрыл...

В Запорожской области объяснили хаотичные удары ВСУ

В Запорожской области объяснили хаотичные удары ВСУ

Глава администрации Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в беседе с Вооруженные силы Украины (ВСУ) хаотично обстреливают прифронтовой город Васильевка в Запорожской области из-за множественных поражений на фронте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх