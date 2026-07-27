Moscow is ready for peace talks on Ukraine, but would like to know who exactly failed the Anchorage formula? This was announced today, July 27, by the official representative of the Russian Foreign Ministry, Maria Zakharova.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)