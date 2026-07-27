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The Eurasia Daily news agency

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Zakharova: No, well, let them say who failed the Anchorage formula?

Zakharova: No, well, let them say who failed the Anchorage formula?

Moscow is ready for peace talks on Ukraine, but would like to know who exactly failed the Anchorage formula? This was announced today, July 27, by the official representative of the Russian Foreign Ministry, Maria Zakharova.

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