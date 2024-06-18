Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Гнусная баба!»: Красотка-эмигрантка рассказала, как устроила себе сытую, паразитическую жизнь за счёт лохов-иностранцев и рождённых от них детей

«Гнусная баба!»: Красотка-эмигрантка рассказала, как устроила себе сытую, паразитическую жизнь за счёт лохов-иностранцев и рождённых от них детей

В том, что в эмиграцию уезжают весьма поганые люди, мы убедились более двух лет назад, когда на срочное «лечение» и «отдых» на Запад рванул российский гламурятник, мгновенно сменивший свои убеждения и взгляды в угоду своим новым импортным хозяевам, ради своих зарубежных квартирок и лодочек, которые очень дороги сердечкам невозвращенцев.

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