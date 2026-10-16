Главное в тезисах: Готовность к балансировке: Вице-премьер Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил о готовности Москвы участвовать в стабилизации мировых энергорынков и сохранять роль гаранта энергобезопасности на долгосрочной основе.