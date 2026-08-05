В офисе генсека ООН прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик

ООН выступает против атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения. Об этом, комментируя удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Геленджике, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, передает РИА Новости.