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В офисе генсека ООН прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик

В офисе генсека ООН прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик

ООН выступает против атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения. Об этом, комментируя удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Геленджике, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, передает РИА Новости.

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