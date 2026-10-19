Michael Scherer: “The sudden Democratic revulsion toward Big Tech and all its offspring—data centers, artificial intelligence, tech oligarchs—has defined this midterm election and will likely continue through the early innings of the 2028 presidential campaign.
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