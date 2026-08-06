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Результаты: Тур де Франс-2026. Женщины. Этап 6. Результаты

Montbrison — Tournon-sur-Rhône, 153,4 км 1 Le Court-PienaarKim AG Insurance — Soudal Team 4:01:48 2 KerbaolCédrine EF Education-Oatly ,, 3 PietersePuck Fenix-Premier Tech ,, 4 Van DamSarah Team Visma | Lease a Bike ,, 5 GeryCélia FDJ United — SUEZ ,, 6 LippertLiane Movistar Team ,, 7 Longo BorghiniElisa UAE Team L’IMAD 0:02 8 MarkusRiejanne.

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