Результаты: Тур де Франс-2026. Женщины. Этап 6. Результаты

Montbrison — Tournon-sur-Rhône, 153,4 км 1 Le Court-PienaarKim AG Insurance — Soudal Team 4:01:48 2 KerbaolCédrine EF Education-Oatly ,, 3 PietersePuck Fenix-Premier Tech ,, 4 Van DamSarah Team Visma | Lease a Bike ,, 5 GeryCélia FDJ United — SUEZ ,, 6 LippertLiane Movistar Team ,, 7 Longo BorghiniElisa UAE Team L’IMAD 0:02 8 MarkusRiejanne.