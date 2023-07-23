Нагорных заявил, что «Локомотив» получил неадекватное предложение по Тикнизяну

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил, почему московский клуб не стал рассматривать единственное предложение по трансферу защитника Наира Тикнизяна, «Предложение было неадекватное, учитывая уровень мастерства Тикнизяна.
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил, почему московский клуб не стал рассматривать единственное предложение по трансферу защитника Наира Тикнизяна, «Предложение было неадекватное, учитывая уровень мастерства Тикнизяна.
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