PyTorch получил открытый стек для TPU c vLLM, SGLang и Hugging Face Google открыла исходный код TorchTPU — программного стека, который позволяет обучать и запускать модели на тензорных процессорах TPU с использованием PyTorch.
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