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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ACB. «Реал» примет «Андорру», «Барселона» сыграет с «Гран-Канарией» и другие матчи

«Реал» попытается упрочить свое лидерство в матче с «Андоррой», а «Барселона» с 5-го места встретится с «Гран-Канарией» (7-е).

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