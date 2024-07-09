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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Вторник, 0️⃣9️⃣ июля, 2024 год

Вторник, 0️⃣9️⃣ июля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🍪 День сахарного печенья 🍓Давид Земляничник ⛪️Праздник Тихвинской иконы Божией Матери 🗓 Памятные даты 🗓 🔹 1719 год — Пётр I поделил российские губернии на провинции и уезды 🔹 1737 год — Троицкий пожар в Москве 🔹 1762 год — Российская империя заключила союз с Пруссией 🔹 1934 год — вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака 🔹 2000 год — Владимир Путин ввёл прямое президентское правление в Чечне 🔹 2006 год — катастрофа Airbus A310 под Иркутском.

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