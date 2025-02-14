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Слуцкий назвал разговор Путина и Трампа важным сдвигом в отношениях России и США

Слуцкий назвал разговор Путина и Трампа важным сдвигом в отношениях России и США

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий надеется, что в ближайшем будущем Россия и США больше никогда не будут находиться «на нулевой отметке» в своём сотрудничестве, как было при экс-президенте США Джо Байдене.

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