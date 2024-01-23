Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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В России действуют сотни этнических диаспор. На какие деньги и чем они занимаются

В России действуют сотни этнических диаспор. На какие деньги и чем они занимаются

История с главой узбекского землячества «Ватандош» Усманом Баратовым заставила пристальнее присмотреться к такому явлению, как этнические диаспоры в нашей стране.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot;вместе с новыми территориями, о наличии на которых национальных диаспор мы пока не имеем информации.&quot;                       А для чего новым территориям таджикские диаспоры? Россия продвигает свой влияние на новые территории, чтобы их таджикам отдать? Из-за войны думать о будущем некогда? И на новых территориях могут состояться этнические проблемы, потом опять будут репу чесать, куда податься?
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5 час.
НП
Наталья Павлова
&quot;...Кыргызстан требует ответить Россию за жесткие эмигрантские рейды и унижение жителей страны...&quot; А кто их заставляет терпеть, как они считают, унижение? Пусть едут домой и там возвысятся, ну, хотя бы в собственном представлении.
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3 час.
Тамара Елисеева
Гнать их сраной метлой до своих республик.
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1 час.

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