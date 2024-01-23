В России действуют сотни этнических диаспор. На какие деньги и чем они занимаются

ВМ

Владимир Минаков

"вместе с новыми территориями, о наличии на которых национальных диаспор мы пока не имеем информации." А для чего новым территориям таджикские диаспоры? Россия продвигает свой влияние на новые территории, чтобы их таджикам отдать? Из-за войны думать о будущем некогда? И на новых территориях могут состояться этнические проблемы, потом опять будут репу чесать, куда податься?