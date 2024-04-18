Стало известно, кого могут посадить за штурвал F-16 вместо украинцев

Канадских и американских профессиональных пилотов из состава частных военных компаний (ЧВК) могут привлечь для пилотирования истребителей F-16 на Украине в случае их поставки, заявил РИА Новости французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр.