Стало известно, кого могут посадить за штурвал F-16 вместо украинцев

Канадских и американских профессиональных пилотов из состава частных военных компаний (ЧВК) могут привлечь для пилотирования истребителей F-16 на Украине в случае их поставки, заявил РИА Новости французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр.
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