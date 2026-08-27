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Ростех

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Александр Ганичев: создатель реактивных залповых систем

Александр Ганичев: создатель реактивных залповых систем

Александр Ганичев. Фото из архива Марины Астаховой, дочери Александра Никитовича 25 августа исполнилось 108 лет со дня рождения Александра Никитовича Ганичева — выдающегося советского конструктора ракетно-артиллерийского вооружения, Героя Социалистического Труда, доктора технических наук, профессора, главного конструктора НПО «Сплав».

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