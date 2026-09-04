«Добрый» хан, или Парадокс Джанибека

В «царствование» Джанибека Орда вышла на пик могущества, проводила сбалансированную политику в отношении Москвы и Литвы, но на востоке державы уже начались центробежные тенденции, а успех в войне с Хулагуидами обернулся смертью хана и началом «Великой замятни».