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ВС России сжимают кольцо окружения почти 1,7 тыс. бойцов ВСУ под Харьковом

ВС России сжимают кольцо окружения почти 1,7 тыс. бойцов ВСУ под Харьковом

Российские войска сжимают кольцо окружения Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом 7 сентября сообщили в Минобороны России.

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