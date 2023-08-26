Американские эксперты считают, что Кремль хотел вытеснить бизнес Евгения Пригожина из Африки и Ближнего Востока.
TWS: Пригожин не хотел отдавать свою бизнес-империю Москве
Комментарии
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Генрих
Надо быть тупым пиндосом, чтобы обнародовать такую версию. Без поддержки ГОСУДАРСТВА абсолютно любой бизнесмен...временный и пустой житель.
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1 д.
АС
Алексей Сафронов
Очередное подтверждение того, что Задорнов говоря о пиндосах был абсолютно прав...
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1 д.
Владимир Аверков
Полная дурь...Вагнер-это и есть Кремль...пиндосские спецы опять жидко обделали штанишки...их дальше нагибания Трампа пускать нельзя-просерут страну,как хохлы...
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10 час.
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