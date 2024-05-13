Скопинский епископ Питирим рассказал о знакомстве с кандидатом Путина в министры обороны Андреем Белоусовым

Глава Скопинской епархии отметил, что с Белоусовым он был знаком, когда оба работали в столице. Кандидата на пост министра обороны епископ Питирим оценил высоко, назвав в том числе "гениальной личностью".
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