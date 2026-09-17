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Царьград

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"Островок" выявил главный тренд лета 2026 в России: поездки выходного дня

"Островок" выявил главный тренд лета 2026 в России: поездки выходного дня

Сервис "Островок" выявил тренд лета 2026 в России: поездки выходного дня стали популярными, занимая до 20% бронирований.

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